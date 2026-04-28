Dembelé: “PSG e Bayern attaccano e non si pongono domande. Sul 5-2 abbiamo smesso di giocare”

28/04/2026 | 23:47:57

Ousmane Dembelé ha parlato a Canal + dopo la vittoria contro il Bayern Monaco: “È la semifinale di Champions League. Sappiamo che il Bayern è una squadra di alto livello, e lo siamo anche noi. Siamo contenti del risultato, nonostante fossimo in vantaggio per 5-2. Si sono affrontate due squadre che cercano l’attacco e non si pongono domande. Verso la fine abbiamo un po’ smesso di giocare. Il Bayern è una squadra fortissima. È stata una partita incredibile e ora andremo a Monaco, sperando di vincere per qualificarci alla finale”.

foto x psg