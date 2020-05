Del Piero dimesso dall’ospedale: “Sto bene, grazie a tutti per il vostro sostegno”

Dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Los Angeles, dove era stato ricoverato per una dolorosa colica renale, Alessandro Del Piero ha voluto rassicurare tutti i suoi sostenitori tramite delle Instagram Stories: “Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per come stavo, grazie mille per il vostro sostegno – ha detto Pinturicchio – sto bene, sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio.”

Foto: pagina Facebook ufficiale Alessandro Del Piero