Del Favero e Minelli dalla Juve al Cosenza: tutto confermato quanto anticipato già diversi giorni fa. I calabresi vogliono allestire una squadra competitiva per la B, ecco i primi due colpi, entrambi in arrivo in prestito dalla Juve: il portiere Mattia Del Favero, classe 1998, ex Pescara, e il difensore centrale Alessandro Minelli, classe 1999, nell’ultima stagione a Bari.

Foto: logo Cosenza