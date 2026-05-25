Deco festeggia la stagione sui social: “Congratulazioni a tutta la squadra. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto”

25/05/2026 | 17:45:23

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha voluto esprimere il suo orgoglio per la stagione ormai terminata con un messaggio sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“LaLiga e la Supercoppa di Spagna! Congratulazioni a tutta la squadra per l’impegno e il talento, allo staff tecnico e a tutti coloro che lavorano giorno dopo giorno per il nostro club. Grazie ai tifosi del Barça per il vostro costante supporto. Orgoglioso di continuare a far parte di questo progetto. Andiamo avanti!”.

Foto: Instagram personale

