De Zerbi: “Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club. Sono felicissimo di lavorare con lui ora”

06/07/2026 | 12:47:25

Il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio dell’acquisto di Sandro Tonali. Queste le sue parole:

“Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club. Lo seguo da tempo, fin da quando è cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui ora. Viste le sue qualità, Sandro ha suscitato molto interesse quest’estate. Tuttavia, è stato molto chiaro nel voler unirsi al Tottenham, e so che i nostri tifosi apprezzeranno ciò che porterà alla squadra”.

Foto: X Tottenham