De Zerbi: “Il caso del City ricorda Calciopoli? A quei tempi ero fuori di testa. Penso alla mia squadra”
09/10/2026 | 17:34:19
Le parole di Roberto De Zerbi in conferenza stampa sul caso Manchester City: “Il caso City ricorda Calciopoli? All’epoca, da giocatore, ero fuori di testa. Non ricordo cosa mi passasse per la mente riguardo a quella vicenda, pensavo solo a giocare a calcio. Quando sei un giocatore, non pensi troppo. Quando sei un allenatore, invece, ti concentri sui tuoi giocatori. Non ho tempo di pensare ad altri problemi che non riguardino la mia squadra e il mio club”.
foto x tottenham