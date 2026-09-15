De Zerbi, è crisi nera: 3-1 dal Liverpool ed eliminazione dalla Coppa di Lega

15/09/2026 | 23:16:12

Il Tottenham non riesce a uscire dal buco nero. La squadra di Roberto De Zerbi è stata sconfitta 3-1 ad Anfield in Coppa di Lega e dice addio alla competizione soltanto ai sedicesimi. La partita, sbloccata da Mac Allister, si è messa subito in discesa per il Liverpool che ha trovato il raddoppio con Gakpo all’inizio della ripresa. Il gol di Gallagher al 69esimo ha riacceso le speranze degli Spurs, poi spente definitivamente dall’ennesimo gol di Szoboszlai.

Foto: X Spurs