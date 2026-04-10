De Zerbi: “Dobbiamo meritarci il supporto dei tifosi, perché come noi soffrono. Vicario non è pronto a tornare”

10/04/2026 | 15:45:21

Il neo tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Sunderland. Queste le sue parole:

“Vicario non è pronto per questa partita. Spero che possa tornare la prossima settimana, ma non lo so ancora. Bentancur sta lavorando con noi, ma non al 100%, comunque abbiamo le risorse per lottare, per giocare, per fare punti. Un messaggio per i tifosi? Non ho nessun messaggio. Anche nell’ultima partita sono stati fantastici prima dell’incontro. Il messaggio per il mio staff e i giocatori è che dobbiamo meritarci il loro supporto perché i tifosi soffrono come noi, come i giocatori. C’è solo un club, una squadra. I giocatori possono cambiare squadra, ma per i tifosi il club è unico. Dobbiamo rendere felici i tifosi con il calcio giusto, lo spirito giusto e il comportamento giusto in campo”.

Foto: X Tottenham