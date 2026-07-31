De Zerbi ancora scatenato nonostante i 267 mln spesi: “Abbiamo pronta un’altra bomba nel nostro mercato”

31/07/2026 | 15:43:02

Il Tottenham, senza coppe europee e con un mercato faraonico, si appresta a essere una mina vagante della prossima Premier League. Il tecnico degli Spurs Roberto De Zerbi, in carica dal marzo 2026, ha piena voce in capitolo in merito alle trattative di mercato del club. Nel Nord di Londra, infatti, sono stati spesi ben 267 milioni di euro per i cartellini di Sandro Tonali, pagato 108 milioni, Matheus Fernandes, strappato al West Ham per 99 milioni e Jan Paul van Hecke, acquistato per 60 milioni dal Brighton. A questi vanno aggiunti i colpi a parametro zero, come quelli di Senesi, Robertson e Dubravka, ma non è finita qui. In conferenza stampa, il tecnico bresciano si è detto soddisfatto del mercato fin qui, ma è in attesa del vero colpo: “Abbiamo completato solo il 60% del nostro mercato. Non è ancora finito, ora abbiamo un’altra bomba”.

Foto: X Tottenham