De Zerbi accoglie Mateus Fernandes: “Ha qualità importanti per il nostro modo di giocare”

02/07/2026 | 12:20:40

L’allenatore Roberto De Zerbi ha presentato così l’acquisto di Mateus Fernandes, parlando al sito ufficiale del Tottenham: “Ammiro Mateus da molto tempo perché unisce la qualità nel possesso palla all’intensità e all’intelligenza che sono così importanti nel modo in cui vogliamo giocare. Nonostante la giovane età, ha già maturato una solida esperienza in Premier League, dimostrando qualità e costanza a questo livello. Mateus non teme la pressione, sa impostare l’azione, si impegna al massimo per la squadra e ha il coraggio di fare la differenza nei momenti difficili. Credo che questo sia l’ambiente ideale per la sua crescita e sono entusiasta di iniziare a lavorare con lui”.

foto x spurs