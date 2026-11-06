De Winter rifiuta la Nazionale belga, Van Bommel: “Avrà conseguenze a lungo termine”

06/11/2026 | 15:05:52

Mark Van Bommel, CT della Nazionale belga, ha diramato la lista delle convocazioni per le partite di Nations League contro Turchia e Italia. A sorpresa, è rimasto fuori il difensore del Milan Koni De Winter, diventato papà da pochissimi giorni. Intervenuto in conferenza stampa, il CT ha spiegato che sia stata una scelta del difensore: “Ha deciso lui stesso. Ho parlato con lui e gli ho spiegato la situazione come allenatore, ex-giocatore e padre. Alla fine, ha preso quella decisione e io non posso cambiarla. Non è perché non ha giocato l’ultima volta. Devo accettarlo, ma avrà conseguenze a lungo termine. Ha 24 anni, quindi decide abbastanza presto…”.

Foto: X Milan