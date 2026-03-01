De Winter: “Io all’Inter? C’erano voci, ma niente di concreto. Per lo scudetto vedremo alla fine”

01/03/2026 | 15:29:09

De Winter ha parlato a DAZN dopo Cremonese-Milan, tornando anche sulle voci di mercato che lo vedevano accostato all’Inter: “C’erano voci però non è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile. Scudetto? Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. Poi alla fine vediamo”.

foto x milan