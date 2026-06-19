De Vrij-Panathinaikos: strada spianata, c’è grande feeling

19/06/2026 | 23:15:27

Una sorpresa di ieri sera confermata e rafforzata 24 ore dopo. Il Panathinaikos ha fatto breccia in Stefan De Vrij, ha incassato l’apertura totale del difensore centrale in scadenza di contratti con l’Inter, l’apertura è stata totale. Proposto un ricco biennale con eventuale opzione, De Vrij è affascinato dalla possibilità di fare una nuova esperienza con un club che ha grande storia e un enorme seguito. Chiaramente contano le firme, ma la strada è spianata.

Foto: Instagram De Vrij