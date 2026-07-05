De Vrij: “Ho accettato il Panathinaikos perché volevo tornare a sentirmi importante”

05/07/2026 | 16:43:02

De Vrij ha parlato a ESPN del suo approdo al Panathinaikos, notizia che vi abbiamo dato in esclusiva: “Purtroppo, l’anno scorso non ho giocato molto all’Inter. Poi ho scoperto questo bellissimo club storico che non vince trofei da molto tempo. Stanno lavorando a un progetto molto valido, all’Inter avevo il contratto in scadenza e volevo tornare a sentirmi importante da qualche parte. Olanda? È stato difficile saltare i Mondiali, mi sarebbe piaciuto molto esserci. Purtroppo, a causa di un piccolo infortunio, non è stato possibile”.

foto x panathinikos