De Vrij: “Derby? Siamo carichi, dobbiamo dare una risposta. Godin e Lukaku fortissimi”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato anche del derby contro il Milan ai microfoni di Sky e Sportmediaset: “Noi siamo carichi. E ora abbiamo tutta la voglia e la concentrazione possibili per vincere il derby È sempre una partita bellissima da giocare, importantissima nel nostro percorso. Abbiamo grande fiducia, dobbiamo dare una risposta. È una partita straordinaria per tutte e due le squadre. Dobbiamo fare risultato, anche se sappiamo che il Milan è un’ottima squadra, con giocatori forti e un bravo allenatore. Dobbiamo prepararci al meglio. Godin è fortissimo, ci aiuta tanto. Col nuovo modulo in difesa va sempre meglio, dobbiamo comunque continuare a lavorare. Lukaku ha una fisicità impressionante, è velocissimo, lavora tanto per la squadra. E poi Sensi: ha sorpreso tutti, tecnicamente è super, calcia bene e sa gestire il pallone. Speriamo continui così”.

Foto: Inter Twitter