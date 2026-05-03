De Silvestri: “Mi sento ancora bene, sono disponibile a proseguire a Bologna. Ci parleremo”

03/05/2026 | 16:26:07

De Silvestri ha parlato in conferenza stampa: “Siamo arrivati in finale di Supercoppa e tra le prime otto in Europa League. Purtroppo abbiamo zoppicato in casa e ci dispiace. Ci sta che il pubblico fischi, anzi li ringraziamo perché oggi c’era tantissima gente nonostante la classifica parli chiaro. Il mio futuro? Ho iniziato a giocare nel 2005, mi sento bene e ho dato la mia disponibilità a proseguire il rapporto lavorativo. Ci incontreremo con la società”.

Foto: Instagram De Silvestri