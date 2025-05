De Silvestri: “Il grande Bologna parte da Mihajlovic. Italiano vive di calcio”

03/05/2025 | 12:41:01

Intervistato da La Stampa, il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri ha parlato della crescita degli ultimi anni dei felsinei, ammettendo la grande importanza del compianti Mihajlovic: “La nostra storia parte da Sinisa, da un momento in cui siamo dovuti diventare grandi. E il pallone non c’entra. Mihajlovic è l’esempio di un uomo per un gruppo di ragazzi aggrappati alla loro guida”. Invece sull’attuale mister, Vincenzo Italiano: “Vive di pallone ogni secondo della giornata. Un arricchimento continuo. Ti trasmette passione per il calcio, quello vero”. Sul passato con Thiago Motta: “Da noi, ha fatto un bellissimo lavoro: ha preso il Bologna in corsa dopo Sinisa e ha cominciato a costruire. Sulla sua esperienza in bianconero non ho gli strumenti per giudicare ma nel calcio i risultati pesano più di ogni altra cosa”. Non manca un plauso al presidente Joe Saputo: “Avere al vertice uno come lui fa la differenza: ama il calcio, si informa, sa tutto, ma lascia fare a chi ha altri compiti”.