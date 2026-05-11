De Siervo: “La prossima Supercoppa italiana non si giocherà in Arabia. C’è un’ipotesi Stati Uniti ma potrebbe tornare in Italia”

11/05/2026 | 18:28:34

L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento-Radio Rai. Queste le sue parole sulla Supercoppa italiana:

“Dove si giocherà la prossima Supercoppa italiana? Tema complicato, abbiamo dei contratti e possiamo dire che non si giocherà in Arabia Saudita. C’è un’ipotesi Stati Uniti, un’altra ipotesi internazionale, ma anche quella di giocare per un anno in Italia”.

Foto: Lega Serie A