De Siervo: “La finale di Coppa Italia è un evento cresciuto nel tempo, ormai a livello di qualsiasi finale di Champions League”

14/05/2026 | 13:00:54

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine dell’evento ‘Ip & sports: ready, set, play’, organizzato dalla Fapav, ha parlato di diversi temi, anche della finale di Coppa Italia giocata ieri all’Olimpico tra Lazio e Inter, sottolinea come sia un “evento cresciuto nel tempo, ormai al livello di qualsiasi finale di Champions League, che fa onore al nostro Paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un’ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio”.

Sul calcio italiano: “Il calcio viene raccontato peggio di quello che è in realtà. C’è buona comunanza in termini di vita della Lega, tutti hanno la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calco. L’agenda è comune, si sta parlando di contenuti e nelle prossime settimane possono esserci belle novità”.

Foto: Instagram personale