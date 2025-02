De Sciglio: “Orgoglio e voglia di sognare”

La sconfitta contro l’Empoli pesa e non poco in casa Juventus. L’eliminazione dalla Coppa Italia, infatti, è un duro colpo per i bianconeri che in meno di un mese si sono ritrovati fuori dal trofeo italiano e anche dalla Champions League per mano del PSV. Certo è che se la Vecchia Signora non può far altro che imparare dagli errori commessi, c’è chi, invece, può festeggiare per l’accesso in semifinale. Gli uomini di D’Aversa hanno compiuto un piccolo miracolo e adesso dovranno vedersela contro il Bologna. A commentare, però, la vittoria inaspettata è stato l’ex bianconero Mattia De Sciglio. Questo il commento postato sui social: “Orgoglio e voglia si sognare”.

FOTO: Instagram De Sciglio