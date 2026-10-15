De Rossi: “Traorè per me è importante. Roma spaventosa, Havel, Meichtry e Colombo stanno progredendo”

15/10/2026 | 15:50:45

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato così in conferenza stampa presentando la partita contro la Roma: “Traorè per me è importante, non a caso avevo detto che con lui avremmo risolto il 50% dei nostri problemi. L’ho visto carico: a 10 minuti dalla fine è andato a strappare il pallone dai piedi di un giocatore. Forse il fatto di aver già giocato contro la Roma può aiutarmi ad essere un po’ più freddo ma la vera differenza è che la partita scorsa di andata l’ho preparata peggio mentre la seconda un po’ meglio. Il valore della Roma è cresciuto rispetto a quella di dicembre scorso. È una squadra incredibilmente forte e spaventosa e ieri ha comunque dato la dimostrazione. Come stanno Havel, Meichtry e Colombo? Stanno progredendo. Poi io non ho basi scientifiche per poter riscontrare il loro miglioramento. Ma li vedo tranquilli, corricchiano così come ho visto corricchiare Venturino”.

foto x genoa