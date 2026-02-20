De Rossi: “Otoa ha avuto una distorsione alla caviglia, non credo ci sia per la partita di domenica”

20/02/2026 | 14:35:13

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Torino. Queste le sue parole:

“Sarà una partita importante contro una squadra forte che meriterebbe una classifica più alta rispetto a questo momento. Vive un po’ di alti e bassi ma quando aveva i momenti di difficoltà è sempre riuscita a tirarsi fuori con prestazioni positive e vittorie come col Lecce. E’ una squadra che potrebbe avere più punti per quello che ha dimostrato e per il valore che ha me l’aspettavo più in alto in classifica ma è una squadra temibile per valore della squadra e dell’allenatore che stimo. Sarà tostissima. Se sono tutti a disposizione? No. Otoa ha avuto una distorsione alla caviglia ieri durante l’allenamento. Vediamo come sarà, ma non credo ci sia per la partita di domenica. Lui potrebbe essere l’unica assenza”.

Foto: X Genoa