De Rossi: “Mercato? Dobbiamo chiudere delle uscite. Ci sono delle cose che mi preoccupano”

30/08/2026 | 23:33:51

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio: “Tutto mi preoccupa, contro il Napoli avevamo fatto una buona partita e meritavamo punti. Oggi è stata meno positiva, devo analizzare quello che è successo in campo e capire perché. Noi dobbiamo giocarcela anche contro queste squadre forti. Il mercato? Siamo una società che ha bisogno di fare delle uscite, io cerco di essere concentrato sulla partita. Noi cerchiamo di lavorare sul campo in maniera professionale. Io mi aspetto le stesse cose dell’anno scorso. Ci sono delle cose se sono chiare: negli ultimi trenta metri facciamo fatica, ci manca l’uno contro uno. Abbiamo parlato di questo a maggio e ancora ci serve. Questa è una squadra che poi dovrà trovare una quadra e dovrà salvarsi, abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. A me piacerebbe giocare tutti i novanta minuti come gli ultimi venti, ma ci sono anche gli avversari che hanno valori. La Lazio li ha, superiori ai nostri. Dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose ancora meglio di stasera. Abbiamo il tempo di capire e analizzare, soprattutto su come fare gol. Si può fare in mille maniere… Dobbiamo capire chi siamo, quanti e dove vogliamo andare”.

foto x genoa