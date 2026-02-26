De Rossi: “L’Inter è ferita e vorrà riscattare la Champions, ma il Genoa non si rassegna alla mediocrità”

26/02/2026 | 15:25:34

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro l’Inter: “Ho chiesto leggerezza alla squadra quando il clima era pesante dopo aver perso tre partite di fila e poi sfidato il Pisa. Lì fai quattro partite e un punto anche se hai giocato bene ed è lì che deve uscire fuori la leggerezza che non vuol dire menefreghismo, ma togliere pressione sulle spalle dei giocatori. Per questo qui chiedo proprio di non rassegnarsi alla mediocrità. Mediocrità è accettare quello che tutti pensano sia giusto: vinci col Torino, poi vai a Milano con l’Inter e perdi. Questo discorso non mi sta bene. Poi il calcio è calcio e se loro giocheranno al cento per cento e noi anche probabilmente vinceranno loro perché sono più forti. Ma la leggerezza non esiste soprattutto in questa condizione di classifica e soprattutto con questa maglia addosso. Rimangono una squadra forte e motivata e penso che alla fine per loro cambi poco. Parliamo di una squadra che sta vincendo sempre in campionato. Hanno diversi obiettivi, uno è saltato, l’altro rimane vivo e alla portata. Forse è ancora più pericoloso l’orgoglio ferito dei campioni, perché di campioni si parla, e penso vorranno cancellare proprio l’eliminazione dalla Champions”.

foto sito genoa