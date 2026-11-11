De Rossi: “L’inizio di questa stagione è stato il momento più brutto della mia carriera. Mi voglio godere il Genoa”

11/11/2026 | 21:10:26

Daniele De Rossi ha concesso un’intervista a Sky Sport: “Il calcio dopo il ritiro? Ho giocato solo una volta perché uno sponsor mi ha obbligato per contratto. Penso a come eravamo tonici e vedere queste vecchie glorie con la pancia non mi piace. L’inizio della stagione? È stato il momento più difficile della mia carriera, stavo facendo dei risultati pessimi. Qualcosa mancava e qualcosa funzionava. La cosa più importante che potevo fare era risolvere i problemi: mi hanno aiutato giocatori e staff. Siamo usciti da un momento difficile e questi risultati sembravano un’utopia tre settimane fa. La società mi ha dato fiducia, si sono ricordati quanto di buono fatto l’anno scorso. Sono contento di essere l’allenatore del Genoa, ci sto proprio bene. Se devo passare due ore con il magazziniere, lo faccio con lo stesso entusiasmo di come lo passerei con il capitano della squadra. I genoani ti ricordano ogni secondo quanto amano il club. Moreira a fine partita ha detto che non ha mai visto una tifoseria così in Italia. Sono molto dentro al Genoa e me lo voglio godere”.

foto x genoa