De Rossi: “Esonero? Ho avuto la fiducia della società e la scelta di andare avanti insieme sarà vincente. Fiorentina squadra spaventosa”

08/10/2026 | 15:33:34

Le parole di Daniele De Rossi a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina in Serie A in conferenza stampa.

Sull’ipotesi esonero: “Ho avuto colloqui con la società e con la presidenza ricevendo la fiducia. La scelta di andare avanti insieme sarà vincente. Intanto perché cinque partite sono pochissime per chi ha deciso di fare un percorso insieme durante la stagione. E poi perché sentiamo fiducia sia dentro al campo che negli uffici. Siamo convinti di fare più punti di quelli fatti ora”.

Sulla Fiorentina: “Quest’anno guardando le individualità, il mercato fatto e la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite è una squadra spaventosa, molto forte. Hanno ritrovato un po’ di stabilità e di convinzione che li mette in condizione di poter esprimere un potenziale individuale che è incredibile. Basti pensare ai due attaccanti che sono da alta classifica in Serie A. Gli esterni sono giocatori che arrivano dal Real e che domani magari a quei livelli ci arriverà. Complimenti a come hanno investito in estate ma squadre imbattibili in Serie A non ce ne sono. Sento che faremo una grande partita, sento un’elettricità giusta”.

Su Traoré: “Traoré è pronto per giocare. Si mette a disposizione sapendo che a centrocampo copre tanti metri ma la risposta avuta a Bucarest è stata importante. Lui è stato fermo molto tempo, è rientrato ma ha avuto un qualcosa che gli faceva sentire dolore. Abbiamo cercato di reinserirlo senza forzare troppo il rientro, a Bucarest ha dimostrato di essere in una condizione migliore di quanto sperassimo”.

Su Vasquez: “Lui partirà dall’inizio. E’ un giocatore importante per noi, è in Nazionale da anni ed è abituato a questi viaggi. Seguirà le parti tattiche e non si allenerà ma è pronto. In corso d’opera calcoliamo che può essere più stanco del solito”.

Foto: X Genoa