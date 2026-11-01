De Rossi: “Bravi i ragazzi, siamo venuti fuori quando era più facile mollare me”

01/11/2026 | 21:05:29

Le parole di De Rossi dopo la vittoria sul Lecce: “I ragazzi stanno facendo prestazioni importanti, siamo venuti fuori quando era più facile mollare me, mollare tutto e invece ci abbiamo creduto. I giovani? Sono bravi e hanno personalità, non se la fanno addosso quando giocano. Per questo diamo fiducia a loro, i vecchietti però partecipano. È una vittoria pesantissima, stiamo facendo risultati importantissimi. Il 2-0 forse ci ha un po’ addormentato e rallentato, dobbiamo imparare a gestire meglio. Lo abbiamo fatto meglio con la Juve che oggi”.

foto x genoa