De Rossi avverte: “Il Venezia è pericoloso”. Le ultime su Traoré, Meichtry, Baldanzi e Colombo

23/10/2026 | 13:45:31

Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Genoa- Venezia, in programma domenica al Ferraris. Il tecnico rossoblù ha sottolineato l’importanza della partita, considerando la formazione veneta una diretta concorrente: “Questa vale tanto. Più si va avanti più le gare hanno un’importanza, ma questa vale molto poiché è una nostra avversaria diretta”.De Rossi ha poi analizzato il momento degli avversari, reduci dal cambio in panchina e dal successo contro il Napoli: “È stata una squadra molto sfortunata: mister Nicola ora gli ha dato una solidità diversa. Sarà una partita molto difficile“.Il tecnico ha fatto il punto sulla situazione dell’infermeria, con notizie positive per Meichtry: “Abbiamo alcune buone notizie. Meichtry dovrebbe essere convocato. Abbiamo avuto un virus gastrointestinale che ha colpito alcuni giocatori e parecchi dello staff. Oggi dobbiamo vedere come stanno alcuni giocatori che dobbiamo convocare, tra cui Baldanzi e Colombo”.Su Traoré, De Rossi ha confermato la presenza dal primo minuto: “Titolare. Sta bene, stava bene anche la scorsa settimana”. L’allenatore ha spiegato di aver preferito gestirlo contro la Roma, considerando le caratteristiche di quella partita e i carichi accumulati dal centrocampista. “Penso che sia un giocatore che quando entrerà a regime farò fatica a tenere fuori, a prescindere da quale sarà la partita e a prescindere da quale sarà l’avversario”.De Rossi si aspetta una gara in cui il Genoa dovrà prendere l’iniziativa, senza trascurare la fase difensiva: «Invece col Venezia sarà una gara di dominio: saremo noi che dobbiamo fare la partita». Il tecnico ha richiamato l’attenzione su alcuni giocatori avversari, tra cui Yeboah e Hainaut, sottolineando la necessità di essere pronti nelle preventive e nelle marcature.Sul percorso della squadra, l’allenatore ha ribadito la necessità di dare continuità alle prestazioni: “Voglio vedere continuità di prestazione, portando a casa anche punti, ed è quello che ci dà morale”.Infine, De Rossi si è soffermato sul rendimento del reparto offensivo: “I nostri attaccanti devono creare sempre occasioni, è quello che voglio vedere”. Il tecnico ha ricordato come gli attaccanti possano attraversare periodi diversi sotto porta, evidenziando il buon momento di Varela e Raimondo e citando anche Colombo, Vitinha e Havel tra le alternative offensive.

Foto: X Genoa