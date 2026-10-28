De Rossi: “Aver vinto contro Spalletti significa tanto per me”

28/10/2026 | 23:23:36

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro la Juve. Queste le sue parole:

“Cosa provo nel battere Spalletti? Ho pensato di fare questo lavoro molto presto, già dai 25-26 anni. Poi più invecchiavo e più pensavo alla ma seconda carriera. Ora sfido questi mostri sacri e per me vuol dire tanto aver vinto contro allenatori come Spalletti e Gasperini. Però la differenza, soprattutto stasera, l’hanno fatta i giocatori”.

Foto: X Genoa