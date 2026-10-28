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De Rossi: “Aver vinto contro Spalletti significa tanto per me”

28/10/2026 | 23:23:36

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Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro la Juve. Queste le sue parole:
“Cosa provo nel battere Spalletti? Ho pensato di fare questo lavoro molto presto, già dai 25-26 anni. Poi più invecchiavo e più pensavo alla ma seconda carriera. Ora sfido questi mostri sacri e per me vuol dire tanto aver vinto contro allenatori come Spalletti e Gasperini. Però la differenza, soprattutto stasera, l’hanno fatta i giocatori”.
Foto: X Genoa