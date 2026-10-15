De Rossi: “Amorim si sente un po’ meglio. Su Osmajic qualcuno storceva la bocca”

15/10/2026 | 15:37:27

Le parole di De Rossi in conferenza stampa in presentazione alla partita contro la Roma: “Amorim si è allenato con un carico basso, quindi non abbiamo tantissime risposte riguardo la sua caviglia. Domani vedremo in rifinitura. Si sente un po’ meglio, dobbiamo valutare anche le condizioni dei giocatori che questa settimana hanno avuto degli acciacchi. Osmajic è appena arrivato, forse qualcuno storceva la bocca, adesso sono tutti entusiasti, penso che bisogna dare il tempo al mercato di fiorire con tutti i giocatori più giovani”.

foto x genoa