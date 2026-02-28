De Rossi: “Amorim ci darà una grande mano. Carboni? Nessun ragazzo merita di farsi male così”

28/02/2026 | 23:58:16

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Eravamo partiti bene ma anche loro, è uscito fuori il loro livello. Abbiamo fatto una partita seria, un po’ come all’andata. L’inter questa sera ha meritato. Quando giochi contro queste squadre devi essere perfetto e sfruttare gli episodi, sperando che loro non lo siano. Non ho nulla da recriminare ma abbiamo tanto da migliorare. Siamo stati in gara, forse il rigore è venuto in un bel momento. La partita di Amorim? Sfortunato sul rigore, ma ha chiuso in crescendo. Ci darà una grande mano, si è fatto vedere e ha fatto buone giocate. Se ho un messaggio per Carboni? Siamo rimasti veramente senza parole, nessun ragazzo così giovane merita di farsi male così. Lui è un ragazzo fantastico con una grande forza mentale e si riprenderà”.

Foto: X Genoa