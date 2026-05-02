De Rossi: “Abbiamo tenuto testa all’Atalanta. Baldanzi e Amorim sono acquisti importanti”

02/05/2026 | 23:35:20

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Sono contento dei ragazzi. Abbiamo imparato molto, anche nelle scelte. Primo tempo molto buono, nella ripresa è venuta fuori anche la qualità. dell’Atalanta. Oggi la Dea ha spinto molto rispetto all’andata, e sono molto felice delle prestazioni tra Como e oggi: il nostro obiettivo è giocare alla pari il più possibile contro squadre forti. Volevo mettere giocatori offensivi per fare un gioco molto verticale anche se siamo stati capaci di reggere. In futuro penso di ripetere ciò che ho visto stasera, proponendo anche giocatori stile Baldanzi. I giocatori che abbiamo preso noi come Baldanzi e Amorim sono importanti. Non possiamo giocare sempre con giocatori bassi perché non devi mancare d’equilibrio alla squadra”.

foto x genoa