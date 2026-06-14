De Roon suona la carica: “Al Mondiale con il numero 3, come Verstappen. Con il suo stesso obiettivo, vincere”

14/06/2026 | 17:40:04

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon, ha dato la carica all’Olanda dal proprio profilo Instagram, in vista dell’inizio della Coppa del Mondo per la formazione Oranje con l’esordio stasera alle 22 contro il Giappone.

De Roon ha caricato i suoi citando il connazionale e pluricampione di Formula Uno, Max Verstappen.

Le sue parole: “Il mio terzo torneo indossando il numero 3. Lo stesso di Max Verstappen, anche se un po’ più lento. Lo stesso obiettivo in mente: Campione del mondo”.

Foto: Instagram de Roon