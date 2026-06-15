De Roon: “Contenti per Dumfries al Real. Dopo le visite mediche gli abbiamo fatto l’applauso”

15/06/2026 | 23:30:14

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta e dell’Olanda, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro il Giappone, soffermandosi anche su Dumfries, prossimo giocatore del Real Madrid.

Le sue parole: “Siamo tutti contenti per lui, gli abbiamo fatto un applauso dopo che ha fatto le visite mediche. Ormai è quasi fatta, mi pare. E’ un grande trasferimento, il Real Madrid è tra i club più importanti al mondo. Secondo me se se lo è meritato con le prestazioni degli ultimi anni”.

Foto: Instagram De Roon