De Paul: “In tanti aspettavano la nostra caduta, diffondendo teorie del complotto. Orgoglioso di essere argentino”

21/07/2026 | 10:57:10

Rodrigo De Paul ha espresso sui social un pensiero dopo la finale del Mondiale vinto, rispondendo anche ai critici e a chi ha parlato di una Argentina aiutata e tutelata.

Le sue parole: “Il dolore più grande è non aver potuto riportare ancora una volta il trofeo nel nostro Paese, perché se c’era qualcuno che meritava di rivivere quell’emozione eravate proprio voi. Ma con il passare delle ore mi rendo conto che il legame che vi unisce a questa squadra va ben oltre un trofeo, ed è a questo che mi aggrappo per superare questo momento. Oggi vedo quante persone aspettavano questa nostra caduta, diffondendo per tutto il Mondiale teorie del complotto prive di fondamento solo per alleviare la frustrazione di non poter vivere ciò che noi argentini stavamo vivendo. Il nostro sorriso dà fastidio, il nostro modo di essere li infastidisce. Ma tutto questo ha soltanto confermato che la passione e l’amore per questa maglia possono superare qualsiasi cosa. Il dolore resterà a lungo, ma oggi più che mai sono orgoglioso di essere argentino”.

Foto: Instagram personale