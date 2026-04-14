De Laurentiis vuole rivoluzionare il calcio: “Tempi da 25 minuti effettivi. E abolirei i cartellini…”

14/04/2026 | 12:30:48

Lunga intervista del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a The Athletic.

Parole anche su come rivoluzionare il calcio: “Anno dopo anno il calcio perderà le giovani generazioni. Le partite sono troppo lunghe, le pause sono troppo lunghe. Questo è un problema, perché le giovani generazioni non hanno pazienza per vedere una partita così lenta in tv. Anche l’intervallo di 15 minuti è considerato esagerato… “Immaginate la stupidità. Mio nipote di sei anni, che sa tutto del calcio perché gioca alla PlayStation… Lui scappa. E pensate di recuperarlo dopo 15 minuti? Mai. Perché va in camera sua e inizia a giocare a FIFA”.

Quanto dovrebbero durare le partite secondo lei? “Io ridurrei i tempi da 45 minuti ognuno a 25 minuti. Come nel basket, col tempo effettivo. Poi un giocatore non può stare in campo e fare sceneggiate da attore, vada fuori. Non userei il cartellino rosso e il cartellino giallo. Direi: ‘Sei fuori 5 minuti, sei fuori 20 minuti’. Così creiamo problemi alle squadre nella partita in corso. Poi un’altra cosa: ci sono troppi pochi gol. Così non c’è spettacolo. Devi fare più gol. E per fare più gol devi cambiare le regole”.

Foto: sito Napoli