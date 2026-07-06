De Laurentiis: “Secondo me non dovremmo comprare nessuno, dovrebbero andare via in molti”

06/07/2026 | 17:35:18

De Laurentiis ha parlato anche di mercato durante la cerimonia di presentazione della maglia del centenario del Napoli: “Secondo me non dovremmo comprare nessuno e, sempre secondo me, dovranno andare via in molti. De Bruyne come testimonial? Secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con senso di appartenenza la maglia del nostro caro e amato Napoli”.

Foto: Instagram Napoli