De Laurentiis: “Nessun caso Napoli. Ho bloccato l’ennesima conferenza perché prima delle partite non servono”

07/11/2026 | 19:32:14

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e spiega perché la conferenza stampa di Massimiliano Allegri sia stata annullata senza preavviso quest’oggi. Le parole sul suo account X: “In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale. Aurelio De Laurentiis”.

Foto: Sito Napoli