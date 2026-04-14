De Laurentiis: “Conte non abbandonerebbe mai una sua creatura. Sbagliai a far cedere Kvara”

14/04/2026 | 11:53:07

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic su Conte, sui problemi del calcio e su tanti altri temi.

Queste le sue parole: “Conte CT della Nazionale? Punto primo, non abbiamo, ad oggi, un capo della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Quindi prima dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dobbiamo aspettare le nuove elezioni federali, a metà giugno. Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte… è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all’ultimo minuto. Oppure… decide immediatamente e dice ‘vorrei andare’. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare, ci penserei cento volte”.

Poi si parla del Mondiale per Club che ha aumentato il numero di partite a stagione mentre lui vorrebbe una Serie A a 16 squadre: “Perché io ho investito in quel ragazzo e voi lo state spremendo solo per mettervi i soldi in tasca? No! E poi i soldi che ci tornano indietro (dalle competizioni)? Non sono abbastanza. Immaginate tutta la crescita della UEFA, tutti quei soldi. Perché devono essere gestiti dalla UEFA e non dai club? Il problema è che troppe persone vogliono essere protagoniste. UEFA, FIFA, federazioni locali. Grossi guai, grossi problemi. Vi chiederete: ‘Perché?’ Perché vogliono fare soldi per se stessi. La UEFA ha cambiato la fase a gironi della Champions League due anni fa. Ha aggiunto più partite. Ma se guardi (gli ascolti) in TV, il successo non è lo stesso perché ci sono certe partite di cui non importa niente a nessuno. Questo sta accadendo anche nel campionato locale perché abbiamo troppe squadre”. E ancora: “I tifosi vogliono vincere e pensano che i calciatori onoreranno la loro maglia per sempre. Ma non è vero! Onorano solo i soldi. Ci sono solo pochi casi (di lealtà). Ho avuto un ragazzo fantastico, Marek Hamsik, che è stato il capitano della nostra squadra. È rimasto con noi per sempre. Ma quello è solo un caso”.

Poi cita Kvaratskhelia: “Quando abbiamo iniziato con Conte, abbiamo ricevuto un’offerta di 200 milioni di euro dal PSG e da altri per vendere Victor Osimhen e Kvara insieme. Conte disse: ‘Osimhen lo puoi vendere, ma per favore non vendere Kvara. Ma è stato un grande errore perché poi ho avuto problemi con il padre e l’agente di Kvara”.

Secondo ADl, i consulenti dei giocatori erano pronti a invocare l’articolo 17 della Fifa per svincolarsi dal contratto: “Qualsiasi giocatore di età inferiore ai 28 anni, dopo tre anni di contratto, può liberarsi per quasi nulla. E poiché questo giocatore e il suo agente erano assolutamente determinati a lasciare Napoli, ho deciso che era meglio venderlo. L’allenatore non era felice perché gli stai dicendo che devo farlo per un problema legale. Sto cercando di cambiare queste regole. Perché se fai degli investimenti, non puoi essere ricattato da nessuno. Nel mondo del cinema in America, l’agente è molto importante perché può creare un vero successo per un regista, uno scrittore o un attore. Nel calcio, l’agente è solo un vampiro che succhia soldi ovunque!”.

Foto: sito Napoli