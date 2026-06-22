De Laurentiis: “Congratulazioni a Malagò, è il profilo ideale per rifondare il calcio italiano”
22/06/2026 | 17:32:49
Arrivano i complimenti di Aurelio De Laurentiis dopo la nomina di Giovanni Malagò come presidente della FIGC: “Congratulazioni a Giovanni Malagò, eletto nuovo Presidente della FIGC. Sono convinto che Giovanni rappresenti il profilo ideale per una necessaria e immediata rifondazione del calcio italiano. A nome di tutto il Calcio Napoli rivolgo al Presidente Malagò i più sinceri auguri di buon lavoro, cooperando in sinergia per una rapida risalita del nostro movimento calcistico”.
Foto: Instagram Napoli