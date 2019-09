De La: “Stadio? Firmeremo la convenzione col Comune. Spero il primo gol lo faccia Lozano”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato nel corso della sua visita agli spogliatoi dello stadio San paolo: “Certo che si firma la convenzione col Comune, stiamo limando ancora qualche piccola cosa, perché nei contratti oltre che i vari capitoli ci sono anche le virgole e i punti interrogativi su cui fare chiarezza. Noi ci vediamo lunedì a mezzogiorno e con l’amministrazione comunale e speriamo che alle ore 16 si possa firmare la convenzione. Io e il Comune siamo artefici di un duello culturale fatto dal sindaco nel rispetto della città e da me nel rispetto dei tifosi e delle aspettative di un impianto sportivo che rimane di proprietà pubblica. Il primo gol nello stadio rifatto mi piacerebbe lo segnasse Lozano. I tifosi? Sui giornali leggo che avremmo pochi abbonati ma noi abbiamo fatto il 150% di tessere in più rispetto allo scorso anno e la campagna è ancora aperta. Tutto questo grazie allo sconto del 40% che ho voluto. È importante che i tifosi imparino a sostenere la squadra sempre, non solo in quelle 4-5 partite fondamentali, perché per stare bene con la squadra ed essere veri tifosi bisogna esserci sempre“.

Foto: Napoli Twitter