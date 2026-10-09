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De la Fuente: “Ci impegniamo sempre per prenderci cura dei giocatori. Apprezziamo che allenatori come Flick lo sappiano”

09/10/2026 | 20:30:11

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Il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato in occasione della visita al murale dedicato alla squadra. Queste le sue parole:
Sono emozionato e commosso. È qualcosa che va oltre ogni immaginazione, fatto con tanto affetto. È un tributo a un gruppo di calciatori eccezionali e a un Paese così devoto alla sua nazionale. Ho esordito al Mestalla in prima divisione e sarebbe meraviglioso giocarci con la Spagna. Siamo stati qui di recente e l’atmosfera era eccezionale. Il Mestalla è uno stadio storico e leggendario . L’esperienza di essere qui è stata fantastica e abbiamo avuto quasi 30.000 persone all’allenamento. Ci impegniamo sempre per prenderci cura dei giocatori e diamo priorità al loro benessere. Apprezziamo che allenatori come Flick lo sappiano e lo apprezzino”.
Foto: Sito RFEF