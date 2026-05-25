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De la Fuente: “Chiedo solo che i ragazzi sentano l’appartenenza a questi colori. Carvajal e Morata? La loro carriera internazionale non è finita”

25/05/2026 | 16:10:05

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Il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione della lista dei convocati per il Mondiale. Queste le sue parole:
“Non guardo da dove arrivano i giocatori. Non sono un sostenitore del regionalismo, un tratto forse più comune tra certi tifosi. Per me questo non ha importanza. Non devo dare consigli a nessuno; chiedo solo che i ragazzi sentano l’appartenenza a questi colori, proprio come stanno già facendo. Carvajal e Morata? La loro carriera internazionale non è finita, arriveranno tempi migliori. Hanno lasciato un’eredità indelebile. Il ritorno di Gavi in Nazionale dopo l’infortunio? Sappiamo quanto abbiamo sofferto, e quanto ho sofferto io in prima persona, per il grave infortunio di Gavi. È un ragazzo davvero molto amato da tutti noi”
Foto: Instagram Nazionale spagnola