De La Fuente: “C’è orgoglio. Abbiamo giocato da migliore squadra del mondo”

14/07/2026 | 23:57:19

Luis De La Fuente, CT della Nazionale spagnola, ha parlato alla FIFA dopo la conquista della finale del Mondiale.

Le sue parole: “Difficile spiegare quel che provo. Qualcosa di molto vicino alla felicità, all’orgoglio, a tutto il lavoro fatto insieme a questo gruppo straordinario. Abbiamo fatto le migliori cose possibili e ci manca un passo”.

E ancora “Ho tanta tensione addosso, tanta responsabilità. Serve tempo per assimilare questo. Quando abbiamo cominciato 4 anni fa avevamo questa idea, che ci ha portato qua. Sono orgoglioso”.

Sulla vittoria contro la Francia “Oggi giocavamo contro una delle migliori squadre al mondo ma contro loro avevano la migliore squadra al mondo, la mia selezione. I miei ragazzi hanno messo l’anima in campo”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola