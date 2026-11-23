De la Fuente al premio MARCA Legend: “Questo è solo l’inizio. La finale del Mondiale 2030? Voglio che si giochi nel mio Paese, in Spagna”

23/11/2026 | 22:05:57

Il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato sul palco del Palace Hotel dopo aver ricevuto il premio MARCA Legend. Queste le sue parole:

“Dobbiamo continuare a fare cose e a lavorare perché, come ho detto, questo non è niente. Non ha fine. È solo l’inizio di cose molto importanti che faremo. Se vinceremo il prossimo Mondiale? Il vero successo sta nel lottare per qualcosa, nel dare il massimo, ed è quello che faremo. Ma prima, ci sono altre sfide da affrontare, e vogliamo la Nations League, quindi ci proveremo. Dove si giocherà la finale? Voglio che la finale del Mondiale del 2030 si giochi nel mio Paese, in Spagna”.

Foto: Sito RFEF

