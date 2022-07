De Ketelaere promesso sposo del Milan, i dati dell’ultima stagione

Charles De Ketelaere, dopo una telenovela infinita sta per diventare il prossimo giocatore del Milan. Pioli lo stima tantissimo e lui ha fatto di tutto per vestire la maglia rossonera. Il calciatore del Bruges è un vero e proprio investimento per il futuro. Nell’ultima stagione in Belgio si è reso protagonista assoluto. Ha collezionato 33 presenze in campionato, condite da 14 gol, 7 assist. Anche in Champions il campioncino ha detto la sua, con 6 presenze ed 1 assist. Ora è pronto a sfornare assist e reti per i suoi nuovi compagni e per la gioia di ogni tifoso rossonero.

Foto: Twitter Belgio