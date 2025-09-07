De Ketelaere: “Posso giocare anche come 9. Peccato, avrei voluto segnare”

08/09/2025 | 00:10:00

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta e del Belgio, autore di un assist nel 6-0 contro l’Azerbaigian, ha parlato ai microfoni di HLN: “Penso di aver giocato una buona partita, completa. Sono stato molto presente. Anche se, in una vittoria per 6-0, avrei dovuto segnare. Questo è l’unico aspetto negativo”.

Poi ha aggiunto: “È fantastico essere in campo con così tanti bravi giocatori, soprattutto come attaccante. Nella prima mezz’ora è stata un po’ dura. Dopo quel primo gol, la situazione si è aperta un po’. Questo ha dato ossigeno alla squadra”.

Infine ha concluso: “Mi piace giocare come attaccante di profondità. Non sono un attaccante di natura, ma all’Atalanta gioco spesso con un modulo a due punte. Il ‘nove’ mi si addice. Spero di poter continuare a giocare lì. Ho dimostrato il mio valore oggi? Sì, ho dimostrato di esserci quando l’allenatore ha bisogno di me”.

Foto: Instagram personale