De Ketelaere: “Milan? Non ero pronto. A Bergamo sono cresciuto tanto”

06/06/2026 | 20:55:16

Charles De Ketelaere, jolly offensivo dell’Atalanta, ha parlato a Milannews, soffermandosi anche sulle difficoltà in rossonero.

Le sue parole: “Sono cresciuto tanto, mi sento un giocatore completo e che può fare la differenza. Quest’anno ho fatto qualche gol e assist in meno, però onestamente nel gioco non mi sono mai sentito così forte. Mi sento bene in generale. Cosa non ha funzionato a Milano? L’ho già detto tante volte. Tante cose: sono io in primis che forse non ero pronto… In generale sono state un paio di cose. Ma io guardo a me stesso. Preferisco fare bene in questo momento, però è andata così e non devo continuare a guardarmi indietro. Ma ho imparato tantissimo da quell’anno, ora ho 3 anni in più e mi sento bene”.

Foto: Instagram Atalanta