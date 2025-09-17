De Ketelaere: “Affrontiamo i campioni d’Europa ma dobbiamo giocare senza timore”

17/09/2025 | 20:40:29

Charles De Ketelaere ha parlato a Sky nel prepartita di PSG-Atalanta.

Queste le sue parole: “È una bella partita da giocare. È vero che loro sono più forti perché hanno vinto l’anno scorso, però siamo convinti che possiamo fare qualcosa. Dobbiamo essere convinti perché se non hai fiducia non puoi vincere. È difficile vincere qua. È una classica partita che si prepara da sola.”

De Roon ha detto che serviranno coraggio, cattiveria, orgoglio e cos’altro?

“Un po’ di fortuna. Sì, è vero. Secondo me nel calcio hai sempre bisogno di un po’ di fortuna, sicuramente quando giochi contro i vincitori dell’anno scorso. È vero che dobbiamo essere coraggiosi. Ci saranno spazi, però dobbiamo essere attenti alle tante qualità che hanno loro.”

È cominciata la tua terza stagione qui all’Atalanta. Ti senti maturo in serate come questa per prendere per mano la squadra? Soprattutto stasera visto che mancano tanti tuoi compagni infortunati?

“Sì, devo provare. Mi sento bene. Ho fatto una bella partita l’altra sera, però dobbiamo guardare avanti. Mi sento bene e spero di avere una bella serata.”

Possiamo dire che siamo al Parco dei Principi, il principe è Charles?

“Non lo so, però è bello come hai detto”.

Foto: Instagram Atalanta