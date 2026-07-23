de Jong: “Tante speculazioni sul mio infortunio. Troppi errori di valutazione”

23/07/2026 | 22:22:33

Frankie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha riportato oggi, come nota ufficiale, un infortunio al legamento crociato.

Il giocatore però sui social, ha rese note le sue reali condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato in Coppa del Mondo con la sua Nazionale. Di seguito la lettera pubblicata sui social.

“Cari tifosi, normalmente, non presto molta attenzione a ciò che viene scritto su di me, sulla squadra o sul club. Ma recentemente ci sono state molte speculazioni sul mio infortunio e sulla mia situazione al Barça. È difficile per me vedere le persone mettere in dubbio il mio rapporto e il mio impegno nei confronti del club a causa di notizie false. Il calcio è tutto per me, e ho sempre dato tutto me stesso per l’FC Barcelona e per il mio paese. Per questo motivo voglio condividere ciò che è successo. Durante la Coppa del Mondo, mi sono infortunato al ginocchio. Dopo le prime valutazioni, i medici mi hanno detto che si trattava di un piccolo infortunio e che non sarebbe peggiorato se avessi continuato a giocare. L’unica sfida era giocare con un po’ di dolore, ma durante tutta la mia carriera l’ho fatto ogni volta che potevo contribuire alla causa della squadra, sia per il mio club che per il mio paese. Durante le mie vacanze, sono tornato a Barcellona per ulteriori esami. Questi hanno mostrato che l’infortunio era più serio di quanto stabilito inizialmente. Fortunatamente, in questa fase non c’è bisogno di un intervento chirurgico, e ora sono completamente concentrato sul mio recupero e sul tornare in campo il prima possibile. Ogni giorno, lavoro per essere nella migliore forma possibile. Prendo la mia professione, il mio corpo e la mia responsabilità verso la squadra in modo estremamente serio. Ma a volte ci sono cose che non si possono controllare, e questo infortunio è una di quelle. Giocare per il Barça e per gli Oranje è qualcosa di cui mi sento incredibilmente orgoglioso, e il mio impegno verso entrambi non cambierà mai. Continuerò a dare tutto per questo stemma, per i miei compagni di squadra e per i nostri tifosi. Ci sono ancora molti momenti da creare e obiettivi che vogliamo raggiungere insieme. Grazie per tutto il vostro supporto. Non vedo l’ora di tornare. Visca Barça Sempre. Frenkie”.

Foto: X Olanda